Il Sannio sul Benevento: "De Zerbi non pensa al futuro"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina con le parole del tecnico del Benevento in vista della sfida contro il Sassuolo: "De Zerbi non pensa al futuro". L'allenatore dei sanniti, in conferenza stampa, ha parlato anche di ciò che avverrà dopo il termine del campionato: "Presto per parlare di ciò che accadrà a fine stagione".