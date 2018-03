Il Sannio sul Benevento: "De Zerbi punta sui rientri di Sandro e Viola"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre i prima pagina con le scelte del Benevento in vista della sfida contro il Cagliari: "De Zerbi punta sui rientri di Sandro e Viola". I sanniti a caccia di punti per sperare ancora in un miracolo. La squadra campana non può permettersi di sbagliare se vuole sognare l'impresa.