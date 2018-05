Il Sannio sul Benevento: "De Zerbi verso l'addio. Juric il primo in lista"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina con la panchina del Benevento titolando: "De Zerbi verso l'addio. Juric il primo in lista". Il tecnico che ha permesso ai sanniti di migliorare il proprio rendimento nella seconda parte di stagione con ogni probabilità non seguirà la squadra in Serie B. L'ex tecnico del Genoa è in pole per sostituirlo anche se la società di Vigorito sta valutando anche altre ipotesi.