Il Sannio sul Benevento: "Dissipato un patrimonio in zona Cesarini"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina col Benevento titolando: "Dissipato un patrimonio in zona Cesarini". Sono sette i punti gettati al vento dalla squadra sannita oltre il 90esimo minuto. Sette punti che in questo momento della stagione terrebbero ancora a galla la squadra di De Zerbi nella lotta salvezza, diventata quasi disperata.