Il Sannio sul Benevento: "Juric o Nicola in pole per la panchina"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina con il futuro della panchina del Benevento, con De Zerbi che ha già deciso di lasciare i sanniti a fine stagione: "Juric o Nicola in pole per la panchina". I due ex allenatori del Crotone sono i nomi che il presidente Vigorito sta valutando in vista della prossima stagione di Serie B.