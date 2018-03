Il Sannio sul Benevento: "Missione Lazio: infermeria vuota"

© foto di Lazzerini

Il Sannio in edicola questa mattina apre in prima pagina titolando: "Benevento, parte la missione Lazio: infermeria vuota". La squadra di De Zerbi si prepara a dare la caccia a punti pesanti e difficili da conquistare contro i biancocelesti. Intanto da oggi apre la corsa al biglietto per la sfida interna contro la Juventus.