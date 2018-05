Il Sannio sul Benevento: "Settimana chiave per il futuro di De Zerbi"

© foto di Insidefoto

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina con il futuro della panchina del Benevento: "Settimana chiave per De Zerbi". In caso di addio dell'allenatore che ha rivitalizzato i sanniti, l'ultima idea porta al nome di Pippo Inzaghi, attuale tecnico del Venezia, squadra in piena lotta per la promozione in massima serie dalla B.