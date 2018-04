Il Sannio verso la Juve: "Il Benevento prepara la sfida impossibile"

© foto di Lazzerini

Il Sannio di questa mattina, apre in prima pagina titolando: "Arriva la Juventus, il Benevento prepara la sfida impossibile". De Zerbi conta di avere Sagna a disposizione per una sfida proibitiva quanto affascinante. I sanniti proveranno a dare del filo da torcere alla prima in classifica.