Il Sannio verso Milan-Benevento: "La passione dei tifosi non si ferma"

Il Sannio di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La passione dei tifosi non si ferma". Il riferimento è ai tifosi del Benevento che in vista della sfida contro il Milan hanno già acquistato 500 biglietti nonostante la condanna al ritorno in B sia ormai solo una questione di matematica. Brignola e Puggioni non preoccupano e affronteranno regolarmente i rossoneri.