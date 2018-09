Il Secolo XIX: "Defrel bandito del gol. Sfida al pistolero Piatek"

Certi amori non finiscono . Galliani (con Berlusconi) vuole il Monza

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Questa frase tratta dalla canzone “Amici mai” di Antonello Venditti è stata citata in più di un'occasione da Adriano Galliani nelle vesti di amministratore delegato del Milan nell'arco dei suoi 31 anni in rossonero....