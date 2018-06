Il Secolo XIX: "Genoa, c'è Marchetti. Samp, addio Viviano"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina riserva spazio in prima pagina ai portieri delle due formazioni genovesi. "Genoa, c'è Marchetti. Samp, addio Viviano", il titolo del quotidiano che sottolinea l'arrivo dell'ormai ex Lazio per prendere il posto di Perin. Viviano, invece, saluterà i doriani per tornare presumibilmente al Bologna.