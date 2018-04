Il Secolo XIX, Genoa-Cagliari: "Si salvi chi c'è"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scontro diretto per la salvezza questo pomeriggio fra Genoa e Cagliari. "Si salvi chi c'è" è il titolo che ha scelto Il Secolo XIX per raccontare il match di Marassi. "Al Ferrarsi un'altra chance da non sprecare" si legge sul quotidiano ligure che sul fronte della formazione parla anche di Spolli e Pandev a rischio forfait.