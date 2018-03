Il Secolo XIX, Genoa: "Cortina di Ferro". Ma servono i gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra le qualità migliori del Genoa di Davide Ballardini c'è la solidità difensiva. Di questo si occupa Il Secolo XIX nel pezzo dal titolo: "Cortina di ferro". "Il bunker difensivo - si legge - è sul podio d'Europa insieme alle big. Non si entra, però, i gol fatti non bastano per la tranquillità. Il Grifo di Ballardini in trasferta subisce quanto il Barça. Tuttavia ha il quinto peggior attacco".