Il Secolo XIX, Genoa: "Undici anni da record"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Undici anni da record" è il titolo in chiave Genoa che propone quest'oggi Il Secolo XIX analizzando il passato recente del Grifone al termine della stagione 2017/2108. "Due anni di sofferenza ma si consolida il lungo periodo in A. Da Borriello a Pandev, un cammino attraverso 524 punti" si legge ancora sulle colonne del quotidiano ligure che evidenzia come nella classifica complessiva degli ultimi 11 anni di Serie A il Genoa sia all'ottavo posto per punti conquistati, alla pari con l'Udinese , e sopra ai rivali della Sampdoria.