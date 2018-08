Il Secolo XIX guarda già a Milan-Genoa: "Piatek sfida Higuain"

© foto di Lazzerini

"Piatek, il bomber che non ti aspetti sfida un Higuain di nuovo motivato". Il Secolo XIX suona la carica in casa Genoa, in vista dell'esordio in campionato col Milan di domenica prossima. Il giovane polacco è la lieta sorpresa dell'estate rossoblù, mentre il 'Pipita' a Milano ha ritrovato stimoli e ruolo da protagonista. Una sfida tra centravanti veri, insomma, che promette subito spettacolo.