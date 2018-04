Il Secolo XIX: "Il Genoa festeggia con un eurogol di Pandev"

© foto di Ospiti

"Il Genoa festeggia la Serie A con un Eurogol di Pandev" è il titolo che Il Secolo XIX propone in prima pagina per raccontare il successo del Grifone sull'Hellas Verona nel posticipo di Serie A andato in scena ieri sera. Tre punti che per la formazione di Davide Ballardini significano salvezza.