Il Secolo XIX: "Mister Italia". Mancini ct fino al 2020

© foto di FIGC

"Mister Italia" è il titolo che Il Secolo XIX ha scelto per raccontare lo sbarco di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. "La Nazionale - si legge - si rimette in moto: per l'ex Samp contratto di due anni con opzione fino al 2022". Intanto è stata fissata per oggi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano la presentazione dell'ex tecnico di Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray e Zenit San Pietroburgo.