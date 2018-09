© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si continua a parlare della magia di tacco di Fabio Quagliarella contro il Napoli sulle colonne de Il Secolo XIX. "Quaglia, tacco per la città: forza Genova". "Tutti pazzi per Fabio dopo il gol magico contro il Napoli. E lui: 'E' per chi ha sofferto, soffre e non si arrenderà".