Il Secolo XIX saluta Mondonico: "Cuore Toro tra ribellione e catenaccio"

© foto di Federico De Luca

Anche Il Secolo XIX, nelle sue pagine sportive, ricorda Emiliano Mondonico, scomparso ieri all'età di 71 anni: "Mondonico, cuore Toro tra ribellione e catenaccio". Il ricordo, come per tanti, è legato anche all'episodio di Amsterdam, quando l'allora tecnico granata sollevò in aria una sedia per protestare contro la direzione arbitrale.