Il Secolo XIX, Sampdoria: "Cabale europee"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' una Sampdoria che continua la sua rincorsa verso l'Europa quella che è uscita con un punto dal derby contro il Genoa dello scorso weekend. "Cabale europee" è il titolo scelto in merito da Il Secolo XIX che poi scrive: "La Samp per inseguire un posto nelle coppe si affida pure ai riti scaramantici di dirigenti e calciatore. Giampaolo non ne ha ma crede nell'obiettivo".