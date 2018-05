Il Secolo XIX, Sampdoria: "Fattori di crescita"

© foto di Federico Gaetano

Così come per il Genoa anche sul fronte Sampdoria si parla di futuro sulle pagine de Il Secolo XIX. "Fattori di crescita" è il pezzo dedicato alla società blucerchiata pubblicato quest'oggi. "Ferrero immagine un club sempre più forte ma i punteggi degli ultimi anni si equivalgono. Ecco cosa può fareil patron per migliorare".