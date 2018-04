Il Secolo XIX, Sampdoria: "La linea spezzata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La linea spezzata" è il titolo che Il Secolo XIX propone sulla flessione della Sampdoria in questo finale di Serie A. "La difesa di Giampaolo - si legge ancora -, celebre per la sua compattezza, non tiene più. La Samp subisce gol banali, su calci piazzati e su azione, e non trova rimedi".