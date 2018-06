Il Secolo XIX: "Sandro, tackle rossoblu", Il Grifone vuole il brasiliano

© foto di Federico Gaetano

Occhi sul centrocampo per il Genoa. La riprova arriva dall'apertura de Il Secolo XIX sul mercato del Grifone di quest'oggi: "Sandro, tackle rossoblu". "Grifone in pressing per il mediano - si legge -, ex capitano del Brasile Under 20 e argento a Londra 2012". Sempre per la mediana slitta il summit per Rolando Mandragora della Juventus.