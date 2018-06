Il Secolo XIX: "Sportiello per la porta". Caccia al dopo Viviano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tiene banco sulle colonne de Il Secolo XIX il nome di Marco Sportiello per la porta della Sampdoria. Il calciatore, nell'ultimo anno e mezzo alla Fiorentina, rientrerà il 1° luglio all'Atalanta per il mancato riscatto deciso dai viola e così i blucerchiati lo hanno messo nel mirino per il dopo Viviano.