Il Secolo XIX: "Squadra in cerca di leader. Bonucci sarà il capitano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Squadra in cerca di leader. Bonucci sarà il capitano" è il titolo che Il Secolo XIX propone in vista dell'impegno della Nazionale questa sera a Londra contro l'Inghilterra. "Il milanista tra Wembley e la sfida di sabato. 'Siamo all'anno zero'. Senza Buffon c'è Donnarumma e non perin".