Il Secolo XIX su 4 giocatori del Genoa: "Ultima chiamata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ultima chiamata", titola in apertura il quotidiano Il Secolo XIX. Il riferimento è tutto per 4 giocatori del Genoa che ancora, per un motivo o per un altro, hanno contribuito poco alla causa del Grifone. Per questo Ballardini cercherà di sfruttare la sosta per vedere il meglio da Veloso, Lapadula, Taarabt e Giuseppe Rossi.