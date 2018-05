Il Secolo XIX su Ballardini: "Vorrei un regista classico per il Genoa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna del quotidiano Il Secolo XIX dedica il taglio alto in prima pagina a Davide Ballardini e alle richieste per il Genoa del futuro. Il tecnico, dopo aver incassato la conferma per la prossima stagione, indica la priorità sul mercato: "Vorrei un regista classico per il mio Genoa"