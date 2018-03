Il Secolo XIX su Chievo-Samp: "Gli ultimi templari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Gli ultimi templari". Un tema tattico per la sfida del Bentegodi fra Sampdoria e Chievo. Il titolo è quello de Il Secolo XIX, che sceglie gli allenatori per presentare la partita: "Giampaolo e Maran, gli unici rimasti a usare il trequartista dietro due punte in A. Ma domani il gialloblù può abiurare". Maran è infatti tentato dal riproporre il 4-4-2 con centrocampo in linea visto a San Siro contro il Milan, considerata anche la condizione non ottimale di Birsa.