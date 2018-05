Il Secolo XIX sul finale di stagione della Samp: "Vittime o carnefici?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vittime o carnefici?". Titola così il Secolo XIX in apertura delle sue pagine sportive. la squadra in questione è la Sampdoria di mister Giampaolo ed il suo finale di campionato contro Napoli e SPAL. Negli ultimi anni le ultime due sfide sono sempre state scariche di significato: i tecnici hanno le loro colpe, ma per il quotidiano anche l'ambiente Doria che non trasmette competitività. Vedremo quest'anno se cambierà qualcosa oppure no.