Il Secolo XIX sul Genoa: "L'ultima SPAL-lata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si parla di lotta salvezza sulle pagine de Il Secolo XIX dedicate al Genoa. "L'ultima SPALlata" è il gioco di parole scelto dal quotidiano genovese per titolare il pezzo sul Grifone. "Il Genoa nella classifica avulsa - si legge - è al momento in svantaggio solo con i ferraresi. La salvezza del Genoa passa soprattutto dai 5 scontri diretti in 10 giornate. E sabato arriva la squadra di Semplici, l'unica piccola non ancora battuta".