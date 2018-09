Il Secolo XIX sul Genoa: "Marchetti incerto, Radu gli contende il posto"

"Marchetti incerto, Radu gli contende il posto da titolare". Situazione portiere da monitorare in casa Genoa, assicura Il Secolo XIX: il portiere ex Lazio, scrive il quotidiano, è apparso in ritardo contro il Sassuolo. E il giovane scuola Inter piace a Ballardini, che potrebbe lanciarlo. In attesa che Marchetti recuperi la condizione, ovvio, ma poi tutto dipenderà dal 21enne romeno.