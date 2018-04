Il Secolo XIX sul Genoa: "Obiettivo decimo posto, il Toro nel mirino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria contro l'Hellas, che ha messo definitivamente al sicuro il Genoa, la squadra di Ballardini è concentrata sull'obiettivo decimo posto, per il quale è previsto anche un premio. Come riporta Il Secolo XIX, i liguri puntano il Torino, che ha sei punti in più in classifica: decisivo sarà lo scontro diretto.