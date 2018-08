Il Secolo XIX sulla B: “Giravolta FIGC. L'Entella pensa alla class action”

Spazio alla neonata Serie B, ieri la compilazione dei calendari, che in questa stagione sarà a 19 squadre (format inedito) nelle pagine interne de Il Secolo XIX che titola: “Giravolta FIGC e nasce la B a 19. L'Entella pensa alla class action”. “Il commissario Fabbricini cambia le regole in corsa. Ripescaggi bloccati, norme riscritte e il format può mutare con effetto immediato. - si legge ancora – Ma ora la guerra prosegue con i ricorsi. Il presidente dell'Entella Gozzi pronto a far nascere un'associazione per il calcio legale”.