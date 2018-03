Il Secolo XIX sulla Samp: “Abbraccio mondiale”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio al padre di Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, nelle pagine sportive de Il Secolo XIX che titola “Abbraccio mondiale”. Il genitore del calciatore infatti racconta il sogno della Coppa del Mondo in Russia che Torreira junior potrebbe vivere in campo, mentre lui sarà in radio a raccontare la competizione.