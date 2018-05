Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "Attacco alle certezze"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de Il Secolo XIX fa il punto sul mercato della Sampdoria, prestando attenzione in particolare alla situazione relativa all'attacco blucerchiato. I 56 gol realizzati dalle punte nell'ultima stagione potrebbero non bastare a confermare tutti in blocco: Zapata è sul piede di partenza ma la mancata convocazione al Mondiale lo ha deprezzato. Caprari è troppo incostante, mentre Quagliarella ha 35 anni. Il futuro si chiama Kownacki, in entrata idea Eder. Balotelli non rientra nei piani.