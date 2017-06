Il Secolo XIX sulla Sampdoria: "Realizzare le fantasie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sezione riservata allo sport, Il Secolo XIX di oggi concede grande spazio alle vicende di casa-Sampdoria. In particolare, si fa riferimento alla clamorosa voce che vorrebbe il club di Ferrero interessato all'acquisto di Wesley Sneijder, ex trequartista di Real Madrid ed Inter. "Realizzare le fantasie" è il titolo scelto: doppio trequartista per Giampaolo (già preso Ilicic), mentre Torreira è blindato.