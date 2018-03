Il Secolo XIX sulla volata europea della Samp: "Strada in salita"

© foto di Federico Gaetano

"Strada in salita", titola il Secolo XIX sulla Sampdoria. Dopo le pessime ultime due prestazioni, il quotidiano ligure analizza il percorso futuro della Samp nella corsa europea e spiega come gli uomini di Giampaolo siano gli unici ad avere 6 partite fuori casa e solo 4 a Marassi. E in trasferta la squadra non ha ancora trovato il giusto ritmo.