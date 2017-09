Il Secolo XIX titola: "Cessione Genoa, la settimana del futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa per la cessione del Genoa trova spazio nell'edizione odierna de Il Secolo XIX. "Cessione Genoa, la settimana del futuro", si legge sulle colonne del quotidiano. "Si tratta su investimenti, buonuscita per il patron e una royalty sui talenti del settore giovanile come Pellegri e Salcedo. Preziosi va al rilancio sull'offerta di Gallazzi: c'è margine, ma ridotto".