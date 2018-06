Il Secolo XIX: "Valanga Russia ma decollano anche le polemiche"

Il Secolo XIX in edicola riserva spazio al Mondiale in Russia, iniziato ieri con la vittoria per 5-0 dei padroni di casa contro l'Arabia Saudita. "Valanga Russia ma decollano anche le polemiche", il titolo del quotidiano nel taglio alto della prima pagina. Stasera, intanto, c'è la sfida tra Spagna e Portogallo: la Roja deve ancora metabolizzare l'esonero di Lopetegui, passato al Real Madrid, per fare spazio a Hierro.