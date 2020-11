Il Siena di Gilardino torna a stupire: dopo lo stop, avvina la vetta. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

"Siena, che rimonta": così Tuttosport apre la pagina dedicata alla Serie D, ora ferma ma con i recuperi dei match rinviati che si stanno piano piano giocando. Tra questi, svariate gare del Siena, di cui il quotidiano riporta il tabellino: "GIRONE E

Flaminia-Siena 1-3

Marcatori: pt 8’ Sirbu; st 13’ Guidone, 21’ Forte, 28’ Ruggeri

Flaminia (4-3-3): Sordini 5; Battistelli 5.5, Scardala 5.5, Gasperini 5.5, Fè 5.5; Lazzarini 5 (23’st Ortenzi ng), Guadalupi 5.5, Canestrelli 5 (22’st Covarelli ng); Pagliaroli 5 (8’st Ferrara 5.5), Sciamanna 6, Sirbu 6.5 (34’ st Tocci ng). A disposizione Grussu, Fapperdue, Barduani Proietti, Modesti, Traditi. All. Punzi 5

Siena (4-4-2): Narduzzo 7; De Angelis 6.5 (9’pt Gerace 6), Carminati 6.5, Terigi 7 (35’st Ilari ng), Ruggeri 7, Bedetti 6.5, Agnello 6.5, Schiavon 6.5 (15’st Bani 6.5), Forte 7 (35’st Mignani 6.5); Sartor 6 (1’ st Farcas 6.5), Guidone 7. A disposizione Gragnoli, Marcocci, Ilari, Sette, Morosi, Mignani. All. Gilardino 7

Arbitro: Tagliente di Brindisi 6

Note: ammonito Sirbu. Angoli 7-3 per il Siena. Recupero pt 3’, st 3’".

Inutile negarlo, tra le formazioni più attese in quarta serie ci sono i bianconeri guidati da Alberto Gilardino. Che si prendono la scena anche su La Gazzetta dello Sport: "Il Siena del Gila sfrutta il recupero e vola in alto". Nel dettaglio: "Sono tornate in campo le big Siena e Varese (non lo facevano dal 14 ottobre): i toscani di Gilardino (E) hanno espugnato 3-1, in rimonta, il terreno del Flaminia (Guidone, Forte e Ruggeri, nella ripresa) e sono a – 3 (ma con due gare in meno) dalle capolista Trastevere e Cannara".

Il Corriere dello Sport, infine: "Siena, blitz in rimonta". E sul match: "Tornare in campo dopo un mese e vincere: missione compiuta per il Siena che rimonta il Flaminia, costretto come i toscani al lungo stop forzato. I bianconeri soffrono, vanno sotto, ma hanno il merito di rialzarsi e trovare la rimonta che vale i tre punti e il temporaneo terzo posto in classifica a pari merito con il Montevarchi, ed entrambe, rispetto alla coppia di testa Cannara-Trastevere, hanno due partite in meno".