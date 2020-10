"Il solito Cellino": a Brescia il primo esonero nei pro. Le aperture dei quotidiani sulla Serie B

Subito al pronti via, con sole due giornate all'attivo, ecco il primo ribaltone in panchina tra i campionati professionistici: patron Massimo Cellino esonera Luigi Delneri, che all'attivo aveva un pari con l'Ascoli e una sconfitta (pesante, 3-0) col Cittadella, e richiama l'ex Diego Lopez.

La notizia del giorno, arrivata nella tarda serata di ieri, è chiaramente trattata dai tre principali quotidiani sportivi, con Tuttosport che sottolinea anche un curioso dato: "Massimo Cellino colpisce ancora. La scure del presidente del Brescia si abbatte anche su Gigi Delneri, l’allenatore numero 40 da quando - nel 1992 - l’imprenditore sardo è nel mondo del calcio tra Cagliari, Leeds e Brescia. In 28 anni quello di ieri è il suo 55° esonero. Il nuovo allenatore è Diego Lopez e per lui si tratta di un ritorno".

"Il solito Cellino: via Delneri. Il Brescia torna a Lopez", così, invece, il Corriere dello Sport. Che prosegue poi: "Breve, brevissima, più veloce a sparire della luce di un lampo, l’era di Del Neri a Brescia. Non è un record, non lo è nemmeno nel valzer degli allenatori, più vorticoso di un viennese, che ha contraddistinto la vita di Cellino da presidente. Però ci va vicino.

La panchina dell’ex tecnico di Chievo e Juventus ha cominciato a scricchiolare dopo il pari nell’ouverture della stagione con l’Ascoli, si è sfasciata dopo il ruzzolone, più rovinoso di una caduta in un burrone, nella città murata. Il Cittadella è senza dubbio una buonissima squadra, ma lontana qualche centinaio di chilometri da Bayern e gran dame assortite".

Più soft La Gazzetta dello Sport: "A Brescia è Cellino revolution. Torna Lopez: missione per la A". "Ennesimo ribaltone. Delneri esonerato dopo due giornate. Riecco il tecnico retrocesso in B, subito rimpianto dal patron", la chiosa finale.