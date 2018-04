Il Sun verso Liverpool-Roma: "Salaargh!"

© foto di Lazzerini

Il protagonista assoluto per i media inglesi in vista della sfida tra Roma e Liverpool per la semifinale di Champions League è ovviamente Mohamed Salah. Il Sun di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Salaaargh!". Jurgen Klopp, tecnico dei Reds lo ha chiamato spesso in causa in conferenza stampa, i giallorossi dovranno cercare di fermarlo per puntare alla finale di Kiev.