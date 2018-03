Il Tempo: "Botte e denunce. La fidanzata inguaia Pjanic"

© foto di Mocciaro

"Botte e denunce. La fidanzata inguaia Pjanic" titola oggi Il Tempo. "Lo juventino indagato per maltrattamenti e lesioni. La donna romana accusa, ma per il pm va archiviato" si legge nel sommario. E ancora: "La vittima racconta di uno schiaffo e di altre liti in macchina e in hotel".