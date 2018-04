Il Tempo: "Derby Champions, riscatto Lazio o delirio Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Derby Champions, riscatto Lazio o delirio Roma", titola così Il Tempo in edicola questa mattina. Stasera alle 20.45 derby per 55.000 spettatori ricco di significati. I biancocelesti guidati da Immobile e Milinkovic provano a rialzarsi. In palio un posto tra le prime quattro che vale almeno 50 milioni. Dzeko & co. vogliono chiudere bene una settimana da sogno.