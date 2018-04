Il Tempo e il 13enne Nicolò: "Buffon, sugli arbitri impara da me"

L'edizione odierna del quotidiano Il Tempo torna in prima pagina sul comportamento di Gigi Buffon, in occasione del rigore assegnato al Real Madrid una settimana fa nella sfida di Champions League contro la Juventus. "Buffon, sugli arbitri impara da me", il titolo del giornale che ha intervistato il 13enne Nicolò. Il giovane calciatore è balzato agli onori della cronaca per aver calciato a lato un rigore assegnato ingiustamente dall'arbitro.