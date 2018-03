Il Tempo e le parole di Previti: “Porto gli arbitri in tribunale”

Il giornale Il Tempo, nella sua edizione odierna, riserva spazio alla notizia che vede i tifosi della Lazio contro gli arbitri accusati di aver commesso errori durante alcune partite. Attraverso le colonne del quotidiano parla l'avvocato Previti, che spiega: “Ecco perché porto gli arbitri in tribunale”. È una storia destinata a far discutere ancora tantissimo, quella nata intorno alle decisioni arbitrali adottate durante la partita tra Lazio e Torino. “Come quando un avvocato o un medico compiono un errore, e devono pagare. Lo stesso livello di responsabilità professionale vale per l'arbitro. C'è una soglia oltre la quale un errore diventa imperdonabile”, ha detto nel recente passato l'avvocato Stefano Previti.