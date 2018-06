Il Tempo: "Felipe al West Ham, ora la Lazio tratta"

12.11 - Anche la Juventus "ufficializza" le visite mediche con un tweet. Medical time for @MattiaPerin. 👍 🏃‍♂️💪 pic.twitter.com/PamjvbYXvP— JuventusFC (@juventusfcen) 8 giugno 2018 11.49 - Visite mediche lunghe per Mattia Perin: saranno controllo approfonditi, quelli cui...

Salernitana, offerta al Pisa per Ingrosso. Triennale al calciatore

Lecce, il Catanzaro si muove per Costa Ferreira

Pescara, idea Scognamiglio per la difesa

Palermo-Venezia, sospesa la vendita dei biglietti per gli ospiti

Hellas Verona, Galano la chiave per arrivare a Grosso

Spezia, il saluto di Juande: "Ho sempre dato il massimo per la maglia"

Tello torna alla Juventus: “Un pezzo di me resta a Bari”

Carpi, occhi in casa Empoli: piacciono Traore e Piu

Lega B, cercasi talenti per Italia U.17

Avellino, conferme sull'interesse per Gori della Fiorentina

Benevento, Viola al bivio: rinnovo possibile ma le richieste non mancano

Benevento, Foggia conferma l'interesse per Falletti e Avenatti

Bari, puzzle biancorosso: Sogliano e Grosso in stand by

Salernitana, rinnovo fino al 2020 in arrivo per Colantuono

Padova, trattativa aperta per Schiavone del Cesena

Padova, mercato in stand-by: tante piste aperte con i club di A

Venezia, Rinaudo: "Palermo? Non avremo altra possibilità che vincere"

Il Tempo oggi in edicola parla della trattativa fra il West Ham e la Lazio per Felipe Anderson. "Lotito chiede 45 milioni", il retroscena svelato dal quotidiano romano.

