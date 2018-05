Il Tempo: "Il piano della Roma per Talisca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il piano della Roma per Talisca" titola Il Tempo oggi in edicola: "Monchi flirta col brasiliano, tratta col Benfica e aspetta il Besiktas. Rinforzi in vista per la difesa: nel mirino Kaderabek e Caleta-Car". Intanto sul fronte societario: entro l'estate torna Ricky Massara. Sarà il vice del direttore sportivo.