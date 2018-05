Il Tempo: "Lazio, ansia da biscotto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, ansia da 'biscotto'" titola Il Tempo oggi in edicola. "Gli scommettitori puntano forte sul 6-0 dell'Inter al Sassuolo. In ballo c'è la differenza reti che può decidere la Champions". Taglio laterale sulle parole del presidente biancoceleste Claudio Lotito: "Meritavamo di stare più su in classifica".