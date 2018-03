Il Tempo: "Lazio, intrigo internazionale. Ecco chi ha fregato Lotito"

"Il Tempo" oggi in edicola apre così: "Lazio, intrigo internazionale. Ecco chi ha fregato Lotito". Nel sommario: "Indagato uno spagnolo per il caso De Vrij. I milioni rubati con mail false ai biancocelesti forse in Liechtenstein". Nel taglio laterale del quotidiano romano: "'Botte e minacce': Pjanic inguaiato dalla fidanzata. Lo juventino indagato per lesioni".